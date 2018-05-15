Иран призвал расследовать действия Израиля против палестинцев в Газе в МУС

Иранский МИД осудил действия израильских властей по отношению к протестующим палестинцам в секторе Газа и призвал провести в связи с этим расследование в Международном уголовном суде (МУС), как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, слова которого приводит ведомство, назвал события в Газе "безжалостным убийством десятков палестинцев" и "беспрецедентной жестокой расправой", заявив, что демонстрации в Газе носили мирный характер.

"Он (Касеми) призвал региональные и международные организации без промедления принять оперативные меры, осудить преступления, совершенные израильским режимом, и представить тель-авивский режим Международному уголовному суду как военного преступника", — говорится в заявлении ведомства.

По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.