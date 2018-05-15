Тарон Маргарян поздравил всех с днем семьи

Мэр ЕреванаТарон Маргарян поздравил всех с днем семьи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации мэрии Еревана. В поздравлении сказано:

«Послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Международного дня семьи

15.05.2018

Дорогие сограждане,

сегодня отмечается Международный день семьи, праздник, который имеет особое значение и смысл для армян.

На протяжении веков армянская семья была основой сохранения нашей национальной идентичности и уникальной средой сохранения национальных ценностей и их передачи из поколения в поколение, которая в свою очередь является важнейшим залогом долговечности нашего народа. Я убежден, что устойчивость и прочность армянской семьи, которые всегда были основой наших побед, и впредь останутся высшими ценностями, отвергая любое чужеродное проявление, чуждое традиционной армянской семье. Не случайно сказано, что сильна та нация, которая имеет крепкие семьи.

И я убежден, что бесконечная любовь и преданность семье и непреклонная решимость преодолевать все трудности и впредь будут укреплять основы нашего государства, поскольку во все времена именно крепкие семьи были самым важным звеном в формировании государств.

От всего сердца поздравляя все армянские семьи с этим красивым праздником, всем нам желаю благополучия и мира. Пусть в армянских семьях всегда царят взаимная любовь и уважение, забота друг о друге и доверие.

ТАРОН МАРГАРЯНМэр Еревана».