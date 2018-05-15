Министр иностранных дел Арцаха принял слушателей Дипломатической школы Армении

15 мая министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял прибывших в Арцах с традиционным визитом слушателей Дипломатической школы Армении во главе с ее директором послом Ваге Габриеляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Республики Арцах.

В ходе встречи Масис Маилян представил особенности дипломатической деятельности Арцаха, основные функции центрального аппарата МИД и постоянных представительств Арцаха за рубежом. Глава МИД также коснулся приоритетных направлений внешней политики Арцаха, в частности, процессов международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.