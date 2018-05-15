Генеральный прокурор Армении раскрывает скобки: в апреле в НС Армении было представлено ходатайство о лишении неприкосновенности только Никола Пашиняна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян внес пояснения в вопросе правовых оснований для задержания в ходе апрельских акций протеста депутатов НС Армении Никола Пашиняна, Сасуна Микаэляна и Арарата Мирзояна. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян в государственно-правовой комиссии Национального Собрания Армении представляет отчет за 2017 год, и, в ответ на вопрос депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна он сообщил, что депутаты были задержаны 22-го апреля за организацию несанкционированных митингов и шествий.

Как передает «Арменпресс», Эдмон Марукян попросил генерального прокурора Армении Артура Давтяна представить правовые основания для задержания в ходе апрельских акций протеста депутатов НС Армении Никола Пашиняна, Сасуна Микаэляна и Арарата Мирзояна, подчеркнув, что, по сути, Никол Пашинян был в этот день похищен, поскольку о его местонахождении не было известно, и они не смогли его навестить, кроме того, в НС Армении было представлено ходатайство о лишении неприкосновенности депутатов НС Армении Никола Пашиняна, Сасуна Микаэляна и Арарата Мирзояна, и следует пояснить – что стало с этим ходатайством?

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян сказал, что после задержания указанные лица имели возмпжность оповестить родных о своем местонахождении телефонным звонком. «В то же время, следователь, ведущий дело, имеет право – с ведома вышестоящего чина, отсрочить этот звонок на 12 часов. Насколько мне известно, предусмотренные законом сроки в этом деле были сохранены»,- сказал он.

Как сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян, в апреле в НС Армении было представлено ходатайство о лишении неприкосновенности только Никола Пашиняна, однако, за этим последовали известные события, когда к нему обратился вице-премьер Армении и попросил отозвать ходатайство о лишении неприкосновенности Никола Пашиняна из НС Армении. «После этого я обратился в НС Армении списьмом и попросил снять этот вопрос из повестки»,- сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю. После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни. Полиция распространила заявление: «Несмотря на призывы полиции прекратиь митинги, Пашинян продолжил незаконное шествие на пр. Арцаха, призывая к массовому гражданскому неповиновению. После предкпреждения полиции все действия организаторов считаются незаконными, а участники обязаны покинуть территорию. На основании ст.33 закона РА «О свободе собраний» полиция приступила к разгону соответствующим ситуации способом. Организаторы Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян принудительно удалены с территории митинга. Силами полиции вадминистративном округе Эребуни с территории удалены Никол Пашинян и Сасун Микаелян. Применены спецсредства, о возможности применения которых полиция предупредила заранее – поскольку митинги стали носить незаконный характер.

23-го апреля депутаты были освобождены, Серж Саргсян подал в отставку.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.