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В Японии построили десятиметрового робота


Создатель робота рассказал, что о таком "друге" он мечтал  с детства. Робот весит более семи тонн, а его высота – 8,5 метра, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Внутри Мононофу расположена кабина, где сидит пилот, который управляет руками и ногами "механического человека", и другими механизмами. Пневмопушка робота может стрелять мягкими шарами с начальной скоростью около 140 км/ч.

Планируется, что робота будут сдавать в аренду с развлекательными целями.

 




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