В Японии построили десятиметрового робота
Создатель робота рассказал, что о таком "друге" он мечтал с детства. Робот весит более семи тонн, а его высота – 8,5 метра, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Внутри Мононофу расположена кабина, где сидит пилот, который управляет руками и ногами "механического человека", и другими механизмами. Пневмопушка робота может стрелять мягкими шарами с начальной скоростью около 140 км/ч.
Планируется, что робота будут сдавать в аренду с развлекательными целями.
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