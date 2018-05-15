В Японии построили десятиметрового робота

Создатель робота рассказал, что о таком "друге" он мечтал с детства. Робот весит более семи тонн, а его высота – 8,5 метра, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Внутри Мононофу расположена кабина, где сидит пилот, который управляет руками и ногами "механического человека", и другими механизмами. Пневмопушка робота может стрелять мягкими шарами с начальной скоростью около 140 км/ч.

Планируется, что робота будут сдавать в аренду с развлекательными целями.