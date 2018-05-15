Обладатель "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Стивен Содерберг снимет фильм про "панамское досье", как передает Арменпресс, об этом пишет газета Daily Mail.

Картина под названием The Laundromat расскажет об одной из самых громких утечек 2016 года, благодаря которой в распоряжении журналистов оказалось 2,6 терабайт документов, принадлежавший панамской юридической фирме Mossack Fonseca. В результате последующих публикаций в офшорный скандал оказались втянуты множество политиков и знаменитостей по всему миру, в том числе действующие главы государств.

В основу сюжета ляжет книга журналиста Джейка Бернштейна "Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты". Бернштейн был старшим репортером Международного консорциума журналистов-исследователей, который изучал и публиковал "панамское досье".

Как пишет Daily Mail, в фильме сыграют Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Съемки должны начаться этой осенью.