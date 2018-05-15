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Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование и ситуацию после выхода США из СВПД


Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону сирийское урегулирование, а также подтвердили приверженность двух стран иранской ядерной сделке на фоне выхода из нее США. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны, передает Арменпресс.

"Путин и Макрон <...> обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД). Подтверждена приверженность России и Франции выполнению этой договоренности", - говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с терактом 12 мая в Париже.



 




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