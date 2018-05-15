Ларс фон Триер редставил на Каннском фестивале новый фильм

Датский режиссёр Ларс фон Триер после семилетнего перерыва представил на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек", как сообщает Арменпресс, об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.

В 2011 году Триер был объявлен "персоной нон грата" Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.

Фильм "Дом, который построил Джек" рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-ые годы в Америке. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство – утончённое произведение искусства.