Фонд «Бизнес Армения» подвел итоги за год

Исполнительный совет фонда «Бизнес Армения» подвел итоги за год. Как передает «Арменпресс», исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян 15-го мая представил годовой отчет о деятельности фонда «Бизнес Армения».

Фонд «Бизнес Армения» перевыполмил все планы на 2017-й год, а на 2018-й год фонд наметил еще более высокие показатели: планируются инвестиции в размере 46.8 млн долларов и экспорт в размере 7.9 млрд драмов.

«Мы обеспечим намеченные на этот год цели, поскольку за 4 первых месяца года уже стартовали проекты по инвестициям, ре-инвестициям, экспорту и производству, не считая международные экспо, в которых мы спонсируем участие армянских производителей. Установлен насыщенный график работ и на остаток года»,- сообщил исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян.

В этом году, с помощью фонда «Бизнес Армения», стартовали следующие крупные программы:

Проект строительства водохранилищ группй польских компаний SIMED Group,

Производство сувениров с изображениями армянских царей,

Основание нового завода по выпуску минеральных вод китайской компанией «Нью Йида»,

Открытие самого крупного в Армении биотехнологического парка компанией «FMD K&L Europe»,

Вовлечение ИТ-компаний Гюмри в международные проекты (Malia Group, Blue Idea).

Кроме того, в первом квартале этого года более 60 компаний-производителей принимали участие в международных выставках и заключили договоры на экспорт. Ряд проектов – на стадии обсуждения.

В видеоматериале представлены итоги прошлогодней деятельности фонда «Бизнес Армения», реформы, намеченные на этот год цели и программы фонда «Бизнес Армения» по их достижению.