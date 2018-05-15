В Ширакском государственном университете состоятся выборы ректора. Ректор Ширакского государственного университета Саак Минасян подал в отставку. И.о. ректора ШГУ будет назначен заместитель руководителя вуза Ерванд Серобян. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами в Гюмри 15 мая новоназначенный министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

По его словам, он встретился со всеми заинтересованными сторонами. «Г-н Минасян сделал очень серьезный шаг в направлении снятия напряжения и восстановления академического процесса. Для меня в этом процессе неприемлема отнюдь не академическая атмосфера, когда в условиях взаимных оскорблений обсуждались внутренние проблемы Ширакского государственного университета. На следующей неделе я буду в Гюмри, встречусь с преподавателями и студентами», - сказал Арутюнян.