Членство в ЕС привлекло граждан Молдавии больше, чем в ЕАЭС

За вступление Молдавии в Европейский союз готовы проголосовать 55% граждан страны, а в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - 42%, свидетельствуют результаты опроса "Барометр общественного мнения", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Директор Института публичной политики Аркадий Барбэрошие сообщил на пресс-конференции в понедельник в Кишиневе, что, согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум по вопросу вступления в Европейский союз, то 55% проголосовало бы за, 29% - против.

На аналогичном референдуме по поводу интеграции в Евразийский экономический союз, 42% проголосовало бы за, а 38% - против. Еще 7% не приняло бы участия в голосовании, а 12% не определились с выбором.

Опрос проводился в Молдавии (за исключением Приднестровья) с 19 апреля по 9 мая. В нем приняло участие 1115 респондентов. Погрешность составляет 3%.