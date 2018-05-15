Полиция Армении поясняет инцидент, произошедший на проспекте Баграмяна 10-го мая. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«В СМИ распространено обращение депутата Лены Назарян в адрес начальника полиции Армении Валерия Осипяна с запросом о том, на каком этапе находится расследование по вопросу инцидента, произошедшего на проспекте Баграмяна 10-го мая.

Сообщаем, что по данному заявлению уже дано пояснение 12.05.2018 г., в сайте www. Police.am.

В 21.00 10-го мая в полиции был получен сигнал от граждан с вызовом полиции по адресу Баграмяна, 75.

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день, в районе 21.00, неизвестный подошел к участникам акции протеста и сломал мегафон Амбарцума М., 1999 г.р., причинив материальный ущерб, затем ударил кулаком Эдгара В., 1993 г.р., затем уехал на а/м «Шевроле-Нива», который был обнаружен и доставлен в отделение полиции Арабкирского района.

Были назначены экспертизы.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, выяснилось, что неизвестным оказался Жора Р., 1973 г.р., который 11-го мая, в 16.30 явился в отделение полиции и написал объяснительную.

Проводится расследование».