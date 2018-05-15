Картина "Лежащая обнаженная" (Nu couche (sur le cote gauche), 1917) кисти итальянского художника Амедео Модильяни (1884-1920) в понедельник продана за рекордные $157,2 млн на аукционе в Нью-Йорке. Как передает Арменпресс, об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, устраивавший торги, посвященные импрессионизму и современному искусству.

"Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продан за $157,2 млн - самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s", - отмечается в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Другими заметными лотами, реализованными в ходе торгов в Нью-Йорке, стали полотно испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) "Отдых" (Le Repos, 1932), проданное за $36,9 млн при оценочной стоимости $25-35 млн, и картина французского живописца Клода Моне (1840-1926) "Утро на Сене" (Matinee sur la Seine, 1896), ушедшая с молотка за $20,6 млн (при эстимейте $18-25 млн).