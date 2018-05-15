ФАО: аграрный сектор Сирии понес ущерб в размере $16 млрд за время конфликта

Ущерб аграрному сектору Сирии за время вооруженного конфликта в этой стране составил $16 млрд. Такую оценку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) привел в интервью ТАСС ее генеральный директор Жозе Грациану да Силва, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"ФАО исчисляет общую сумму ущерба отрасли с момента начала конфликта (в 2011 году) в $16 млрд. Около 10 млн сирийцев ежедневно сталкиваются с острой нехваткой продовольствия или им будет грозить голод, если ситуация не улучшится в ближайшее время", - сказал гендир ФАО.

Как заметил Да Силва, "несмотря на происходящее, многие сирийские фермеры продолжают вести хозяйство, растят пшеницу, сажают овощные культуры, разводят скот, и производство продовольствия продолжается". "Разумеется, это происходит в крайне тяжелых условиях, что требует международной поддержки", - подчеркнул он.

ФАО и ее партнеры продолжали свою деятельность в Сирии, оказывая прямую помощь более чем 3 млн фермеров. "Только в прошлом году благодаря нашим программам сирийские фермеры сумели собрать урожай пшеницы, чтобы прокормить 1,7 млн человек. 50 тыс. хозяйств смогли продолжать выращивать овощи для пропитания своих семей и снабжения локальных рынков", - рассказал глава ФАО.

Он также сообщил, что в настоящий момент ФАО при участии России реализует программу по оказанию помощи в ближайшие месяцы более чем 60 тыс. хозяйств в районе Алеппо.



