Отец Меган Маркл может не приехать на ее свадьбу с принцем Гарри

В американской и британской прессе появились сообщения, что отец Меган Маркл, которая в субботу 19 мая выходит замуж за принца Гарри, решил не приезжать на ее свадьбу и не вести ее под венец, передает Арменпресс.

По информации американского таблоида TMZ, живущий в Мексике Томас Маркл сказал журналистам, что передумал ехать в Англию.

Воскресная газета Mail on Sunday утверждает, что Томас Маркл сделал несколько постановочных снимков для папарации и даже якобы заработал на этом деньги.

На одном из снимков Томас Маркл читает книгу о достопримечательностях Британии, на другой фотографии - новости о будущей свадьбе Меган, еще на одной некто будто бы снимает мерки с Маркла для его костюма.

Как сообщают таблоиды, отец Маркл решил отказаться от поездки, чтобы не причинять неудобств Меган.

Томас Маркл, как сообщают СМИ, на прошлой неделе перенес небольшой инфаркт, но уже выписался из больницы.

На этой неделе он должен был в первый раз встретиться с принцем Гарри, а также с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским.