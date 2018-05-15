Турция вызвала своих послов в Тель-Авиве и Вашингтоне в Анкару

В связи с последствиями столкновения между израильской армией и палестинцами в секторе Газа, когда погибло 59 палестинцев, Турция вызвала своих послов в Тель-Авиве и Вашингтоне на совещания в Анкару. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Он сообщил также, что в связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур.

События в секторе Газа резко осудил президент Турции Эрдоган. «Сделанное Израилем – геноцид. Я проклинаю эту человеческую драму, этот геноцид – какя бы сторона его ни осушествила, я проклинаю и США, и Израиль»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, вследствие столкновения между израильской армией и палестинцами в секторе Газа погибло более 50 палестинцев, и в связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур. Об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага. Он сообщил, что решение было принято после совещания с президентом Эрдоганом, в знак солидарности с палестинцами. Боздаг резко раскритиковал правительство США в связи с указанными событиями, сказав, что США вместе с Израилем «окунули руки в кровь палестинцев». «Сегодняшняя бойня является результатом совместных действий США с Израилем, и обе эти страны – в ответе за нее»,- заявил он. По словам Боздага, 14-е мая войдет в историю как «кровавый понедельник».

14-го мая состоялось открытие в Иерусалиме посольства США, что вызвало гнев и ярость палестинцев, которые начали проводить акции протеста в секторе Газа. 14-го мая израильская сторона применила против них слезоточивый газ и открыла стрельбу, вследствие чего погибло 59 палестинцев, было ранено более 2700.