В грузинский порт Поти вошла корабельная группа НАТО

Четыре корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в понедельник прибыли в грузинский порт Поти, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщили в городской мэрии, в состав вошедшей в порт Поти группы входят флагманский корабль - эскадренный эсминец HMS Duncan (Великобритания), фрегат TCG Gemlik (Турция), фрегат BGS Drazki (Болгария) и фрегат RS Regele Ferdinant (Румыния).

В рамках визита представители командования SNMG2 во главе с командующим Майклом Утли посетят базу Береговой охраны Пограничной полиции Грузии, а также проведут встречи с начальником Погранполиции и руководством департамента Береговой охраны. "Корабли НАТО пробудут в порту Поти до 18 мая и проведут с департаментом Береговой охраны Грузии совместные учения, целью которых является повышение уровня взаимодействий и взаимосовместимости между Грузией и альянсом", отмечают в мэрии.

Это не первый визит кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО в Грузию. В ноябре 2017 года корабли группы SNMG2 посещали порт Батуми.