Полиция опровергает слухи, будто ее подразделения предались безделию

Полиция опровергает сведения, опубликованные в прессе 15-го мая о том, будто ее подразделения предались безделию и не проводят оперативно-разведывательную работу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. В заявлении сказано:

«Сегодня в прессе была публикация о том, будто, по причине кадровых изменений в руководящем составе, подразделения предались безделию и не проводят оперативно-разведывательную работу.

Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Работа полиции всегда носила и носит институциональный характер.

И руководящий состав, и подразделения полиции полноценно осуществляют свои обязанности, проводят оперативно-разведывательную работу. О результатах вы можете судить по новостным информационным лентам».