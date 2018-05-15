Лидер армянских шахмат Левон Аронян примет участие в супер-турнире «Norway chess» , который пройдет в Норвегии.

Как передает «Арменпресс», среди 10 участников в этом году – чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиану Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Виши Ананд, Сергей Карякин, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Дин Лижен.

Торжественная церемония открытия турнира «Norway chess» состоится 27-го мая, первый тур состоится 28-го мая. Всего состоится 9 туров.