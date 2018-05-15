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Трамп рассказал о состоянии своей супруги после операции


Операция на почках первой леди США Меланьи Трамп прошла успешно, сообщил Дональд Трамп.

"Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение", — написал президент на своей странице в Twitter.

Позднее Washington Examiner сообщил, что президент посетил Национальный военно-медицинский центре Уолтера Рида, в котором находится Меланья Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что жена Трампа успешно перенесла операцию на почках. Отмечалось, что Меланья Трамп пробудет в медицинском центре "вероятно, в течение недели".

 

 




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