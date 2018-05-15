Министр здравоохранения пообещал обсудить вопросы налогообложения стоматологических услуг и установления инвалидности

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян пообещал обсудить со специалистами и с комитетом государственных доходов вопросы налогообложения стоматологических услуг. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал, что позже сообщит о том, какие возможны изменения и когда они могут быть внесены.

Министр также пообещал обсудить со специалистами из министерства социального обеспечения проблемы, связанные с порядком установления инвалидности.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент Армении на специальном заседании 8 мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Президент Армении Армен Саркисян 12-го мая назначил ряд министров, завершив тем самым формирование правительства страны.