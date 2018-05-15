КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пунгери

Северная Корея начала работу по демонтажу своего крупнейшего ядерного полигона Пунгери, расположенного на северо-востоке страны, следует из отчета ресурса 38North, который занимается мониторингом ситуации в КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отчет составлен с опорой на последние снимки полигона, сделанные коммерческими спутниками. Его авторы отмечают, что с момента публикации прошлого доклада (24 апреля) со снимков исчезло несколько зданий, обеспечивавших работу Пунгери, а также были частично разобраны ведущие в тоннели рельсы.

Пхеньян пообещал провести в конце мая публичную "церемонию" демонтажа Пунгери, на которую пригласят иностранных журналистов.