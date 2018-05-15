США заблокировали заявление СБ ООН, осуждающее убийство палестинцев в секторе Газа

США заблокировали принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению независимого расследования, как передает Арменпресс, об этом сообщает Times of Israel.

"Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов", - говорилось в проекте заявления.

Как пишет агентство Associated Press, постоянный наблюдатель Палестины при ООН "хочет, чтобы Совет Безопасности осудил убийства".

Между тем, постпред Израиля при Организации "призывает Совет осудить ХАМАС".

Экстренное заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 15 мая в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по мск). Встреча была назначена по инициативе Кувейта.

Между тем, по последним данным, число жертв столкновений израильских военных с палестинцами возросло до 59 человек.