Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня семьи

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю отмечаемого сегодня, 15 мая, Дня семьи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

«Дорогие соотечественники,

в связи с Днем семьи поздравляю все семьи Армении и Арцаха, желаю им добра и всех благ!

Свои искренние добрые пожелания шлю нашим сестрам и братьям в армянских общинах Диаспоры, живущим радостями и горестями матери-родины.

В то же время особо обращаюсь к живущим в Армении всем братским народам, для которых созданы все условия по сохранению национальной идентичности.

Семья – основа общества, здесь взрослеет завтрашний гражданин Армении, здесь формируются такие важнейшие человеческие качества, как доброта, уважение к ближнему и любовь к родине, духовная связь между старшим и младшим поколениями.

Армянская семья играла исключительную роль в сохранении нашей национальной идентичности. Ее прочность, защищенность и сохранение лучших традиций должны гарантировать грядущий день Армении. Поэтому касающиеся семьи все проблемы были и должны оставаться в центре особого внимания государства.

Еше раз поздравляю всех нас с Днем Семьи, желаю всем очагам Армении, Арцаха и Диаспоры в первую очередь мира, здоровья, счастья и всяческих благ».