Вследствие столкновения между израильской армией и палестинцами в секторе Газа погибло более 50 палестинцев, и в связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Он сообщил, что решение было принято после совещания с президентом Эрдоганом, в знак солидарности с палестинцами.

Боздаг резко раскритиковал правительство США в связи с указанными событиями, сказав, что США вместе с Израилем «окунули руки в кровь палестинцев». «Сегодняшняя бойня является результатом совместных действий США с Израилем, и обе эти страны – в ответе за нее»,- заявил он. По словам Боздага, 14-е мая войдет в историю как «кровавый понедельник».

14-го мая состоялось открытие в Иерусалиме посольства США, что вызвало гнев и ярость палестинцев, которые начали проводить акции протеста в секторе Газа. 14-го мая израильская сторона применила против них слезоточивый газ и открыла стрельбу, вследствие чего погибло 58 палестинцев, было ранено более 2700.