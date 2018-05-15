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Азнавура выписали из больницы после операции на руке


Знаменитый шансонье Шарль Азнавур, перенёсший ранее операцию по поводу перелома плеча, покинул в понедельник парижскую больницу, передает Арменпресс.

Как передаёт портал France Info, 93-летний певец вышел из больницы с левой рукой на перевязи. Фиксирующее устройство Азнавур должен будет носить до конца месяца.

Азнавур был в выходные госпитализирован в городе Ним на юге Франции после того, как упал в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции.

В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия. После этого он вернулся в Париж и состояние его здоровья пришло в норму.

 




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