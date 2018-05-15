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Движение на дороге Алидзор-Татев восстановлено в обоих направлениях


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что движение на дороге Алидзор-Татев, нарушенное накануне вследствие камнепада, восстановлено в обоих направлениях. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога Алидзор-Татев открыта.


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