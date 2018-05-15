Европейские индексы - 14-05-18

МОСКВА, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 12977.71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5540.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.18% и составил 7710.98 пункта, а российский RTSI вырос на 0.72% и составил 1202.56 пункта.