Пострадавшая в результате ДТП в Грузии армянка должна получить стационарное лечение

Представители посольства Армении в Грузии в Мцхетской городской больнице посетили гражданку Армении Ануш Далалян, которая пострадала в ДТП на трассе Мцхета-Тбилиси. У пострадавшей есть переломы, самочувствие удовлетворительное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, врачи говорят, что Ануш Далалян должна получить стационарное лечение.

Как сообщалось ранее, одного из граждан Армении, пострадавших в ДТП на дороге Мцхета-Тбилиси, прооперировали. Ануш Далалян, 1977 г.р., была прооперирована, ее состояние стабильное, она должна продолжить лечение в стационаре. Маис Кароян 1978 г.р., уже выписан из больницы.

«Посольство Армении в Грузии поддерживает связь с медиками и будет сообщать о состоянии пострадавшей»,- сообщили в посольстве Армении в Грузии.

В ДТП в Грузии на дороге Мцхета-Тбилиси вечером 13мая пострадали двое граждан Армении. Около 23:40 часов поступил сигнал о том, что в районе 22:24 на дороге Мцхета-Тбилиси произошло ДТП. Столкнулись а/м марок «Mercedes» и «Nissan».

В аварии пострадали двое граждан Армении – 41-летний Маис Кароян и 41-летняя Ануш Далалян. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.