За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 70 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 14 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 70 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 23 случая причинения телесных повреждений, 19 случаев кражи личного имущества, 13 случаев присвоения или растраты, 4 случая мошенничества, 3 случая обнаружения наркотиков, по 1 случаю убийства, похищения человека, грабежа, квартирной кражи, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности и применения насилия в отношении представителя власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи личного имущества и грабежа, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 1 человек погиб, 38 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.