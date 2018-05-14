На полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, президент Кыргызстана поздравил Никола Пашиняна с вступлением на пост главы правительства Армении и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут продолжать расширяться и укрепляться.

«Уверен, что наша работа придаст новый импульс армяно-кыргызских традиционным отношениям», - сказал Сооронбай Жээнбеков

Никол Пашинян поблагодарил за поздравления и пожелания, подчеркнув, что правительство Армении намерено принять конструктивные шаги по развитию сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр придал большое значение развитию экономического сотрудничества и отметил, что оно не соответствует нынешнему уровню политических отношений.

«Мы полны энергии для выполнения эффективной работы. В расширении сотрудничества между двумя странами существует большой нереализованной потенциал, и необходимо предпринять шаги по ее реализации», - сказал Никол Пашинян.

В ходе встречи премьер-министр Армении и президент Кыргызстана обсудили ряд вопросов, связанных с расширением связей между двумя странами.