Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего углубления армяно-белорусских связей и развития сотрудничества

На полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета 14 мая Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, президент Беларуси поздравил Никола Пашиняна со избранием на пост премьер-министра Армении и отметил: «Приятно встретиться в Вами. Поздравляю, Вы очень достойно и правильно вышли из создавшейся ситуации. Мы рады за вас. Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы. У вас ответственная должность, и я желаю вам успеха.

Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской», - заверил Лукашенко.

Александр Лукашенко добавил, что недавно обсуждал с президентом Армении развитие ситуации в Ереване. Было принято решение направить туда белорусских журналистов для объективного, без искажения освещения событий. «Я очень благодарен и ему, и Вам, и Вашим людям. Наши журналисты общались с представителями вашего штаба и получили объективную картину», - констатировал Лукашенко.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплые слова и пожелания и отметил, что белорусская сторона, в том числе и СМИ, глубоко заинтересована во внутриполитических событиях в Армении. Глава правительства выразил надежду, что сотрудничество с президентом Беларуси будет эффективным, в интересах развития и укрепления отношений между двумя странами.

Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью в разных сферах и отметил, что необходимо предпринять последовательные шаги по активизации экономических связей и увеличению товарооборота.

«В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос, это очень впечатляет. Но, честно говоря, тут есть очень много неиспользуемого потенциала. Мы должны работать над этим. В Армении есть очень много интересного для белорусского бизнеса. Думаю, так же и в Беларуси», - отметил Пашинян.

В ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.