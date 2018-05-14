ЕАЭС ведет переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени стартуют аналогичные переговоры с Египтом и Индией

Евразийский экономический союз благополучно развивает сотрудничество с другими странами и интеграционными объединениями. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.

«Успешно реализуется соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. В 2017 году совокупный экспорт государств ЕАЭС в эту страну вырос сразу на 40 процентов. На этой неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. Продолжаются переговоры по заключению преференциальных договоренностей с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени стартуют аналогичные переговоры с Египтом и Индией», - сказал он.

По словам Путина, в числе первоочередных задач ЕАЭС – повышение эффективности функционирования общего внутрисоюзного рынка, сближение национальных правил экономического регулирования. Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться устранению остающихся ограничений и изъятий на пути свободного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы. Ориентиром является создание наиболее комфортных условий для развития предпринимательской активности, в том числе за счет системной работы с деловыми кругами и учета их пожеланий.

По словам президента РФ, следует предпринимать дополнительные шаги по формированию единого рынка услуг ЕАЭС. В прошлом году в число секторов, функционирующих по наднациональным правилам, вошли туризм, научно-исследовательская деятельность, реклама. К концу текущего года 60 процентов общего объема услуг будет регулироваться на основе Союзного права.

«Хотел бы отметить, что в целом Евразийский экономический союз развивается весьма динамично. Так, например, в 2017 году валовой внутренний продукт стран-участниц вырос на 1,8 процента, промышленное производство увеличилось на 1,7 процента, а сельскохозяйственное – на 2,5 процента», - отметил Путин.