Путин назвал место и время проведения следующего саммита ЕАЭС

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце ноября - начале декабря в Санкт-Петербурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) в расширенном составе.

"Мы договорились, что это будет конец ноября - первая половина декабря, Санкт-Петербург. Всех приглашаем", - сказал Путин в ответ на просьбу главы Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна проанонсировать дату и место проведения следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят президенты государств - членов Союза, является главным руководящим органом ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже раза в год. В 2015 году председательство в Евразийском экономическом союзе осуществляла Белоруссия, в 2016 году - Казахстан, В 2017 году - Киргизия. С января 2018 года председательство перешло к России. В 2019 году председательство перейдет к Армении.