Цена нефти Brent превысила $78 впервые с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,1%, до $78,1 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $78 за баррель 26 ноября 2014 года.

На этом фоне российская валюта немного крепла.