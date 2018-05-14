СМИ: в стычках в секторе Газа погибли 50 палестинцев

Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в понедельник стали 50 палестинцев, свыше двух тысяч пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные приводит телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения в блокированном секторе.

По поступающей информации, более 100 пострадавших получили огнестрельные ранения. В числе убитых - подростки в возрасте 12, 14 и 16 лет, а также 30-летняя женщина. По данным новостного портала Samanews, жертвой столкновений также стал сын одного из лидеров контролирующего анклав движения ХАМАС Махмуда ар-Рантиси Ахмед, который был застрелен израильскими военнослужащими на востоке Газы. Среди пострадавших - несколько сотрудников СМИ, в том числе корреспондент Al Jazeera и его коллега с алжирского телеканала.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе.

Акции протеста возобновились утром в понедельник в связи церемонией открытия посольства США в Израиле в Иерусалиме в соответствии с решением президента Дональда Трампа от 6 декабря прошлого года.

Вспыхнувшие в понедельник беспорядки уже стали самыми ожесточенными с конца марта. Согласно поступающей информации, в отдельных местах жители анклава попытались разрушить заградительный забор и прорваться на территорию еврейского государства. Протестующие жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и запускают горящих воздушных змеев для поджогов на территории еврейского государства, а также воздушные шары с палестинскими флагами.

Военнослужащие в ответ применяют против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и ведут огонь на поражение при попытках прорваться в Израиль. Кроме того, по данным палестинских СМИ, солдаты также используют беспилотники, с которых сбрасывают гранаты с газом и зажигательные бомбы. Утверждается, что несколько таких беспилотников сбиты манифестантами.