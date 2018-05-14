ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в понедельник нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа на фоне проходящих в этом палестинском анклаве массовых акций протеста против открытия в Иерусалиме посольства США в Израиле.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на источник в Армии обороны Израиля.

По информации израильской стороны, воздушные удары были нанесены по пяти целям на территории военного лагеря ХАМАС в населенном пункте Джабалия в ответ на враждебные действия палестинских радикалов. О пострадавших среди палестинцев в результате авиаударов израильская армия не сообщает.

В понедельник на фоне открытия в Иерусалиме нового посольства США в секторе Газа проходят массовые акции протеста палестинцев, которые быстро переросли в самые ожесточенные с конца марта беспорядки.

Согласно поступающей информации, в ряде мест жители анклава попытались разрушить заградительный забор и прорваться на территорию еврейского государства. Протестующие жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и запускают горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства, а также воздушные шары с палестинскими флагами.

Военнослужащие в ответ применяют против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и ведут огонь на поражение при попытках прорваться в Израиль.

Правительство Палестины призвало мировое сообщество немедленно вмешаться и остановить убийство израильскими военными палестинцев, вышедших на манифестации на границе блокированного сектора Газа с Израилем. На настоящий момент, по поступающим из Газы сообщениям, не менее 40 палестинцев погибли и свыше 2 тыс. пострадали в результате столкновений.