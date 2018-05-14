Программа нового правительства Армении не предусматривает концептуального изменения внешнеполитических направлений: Никол Пашинян

Армения намерена продолжать активное сотрудничество с партнерами из ЕАЭС. Как сообщает корр. Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он напомнил, что в Армении произошла мирная смена власти, программа новообразованного правительства не предусматривает концептуального изменения внешнеполитических направлений.

«Я подтверждаю полную приверженность Республики Армения международным обязательствам, в том числе в рамках Евразийского экономического союза», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что связанный с ЕАЭС дискурс в армянском обществе обусловлен тем, что решение административных вопросов, переход на новые общие регулятивные механизмы, а также наличие различных препятствий не оправдывают ожидания немедленных и ощутимых результатов для бизнеса.

«Думаю, что совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении ежедневных видимых результатов могут сократить объем таких обсуждений. Армения заинтересована в этом, и в первую очередь необходимо обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, сосредоточиться на высоких и новых технологиях, обеспечить равные условия для субъектов бизнеса, найти узлы вокруг проблем, которые непосредственно влияют на качество жизни, В конце концов, если показатели экономической активности не видны гражданам, они превращаются в «статистику», - добавил премьер-министр Армении.