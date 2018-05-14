Вернувшись в Японию, продолжу быть другом Армении: Эйджи Тагучи

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Армения Эйджи Тагучи завершил свою дипломатическую миссию в Армении. Как сообщает Арменпресс, 14 мая в армяно-японском научно-культурном центре «Хикари» состоялось прощальное мероприятие.

«Я приехал в Армению в 2015 году и принял обязанности посла. В течение трех лет посольство Японии провело ряд мероприятий не только в Ереване, но и в других городах Армении. Я считаю, что в развитии двусторонних отношений большое значение имеет культурный обмен», - сказал посол.

Он поблагодарил центр «Хикари» и организацию JTI за поддержку.

Эйджи Тагучи отметил, что, вернувшись в Японию, он продолжит быть другом Армении.