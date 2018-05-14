Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

СМИ: в Дубае к 2020 году появятся беспилотные полицейские автомобили


Полиция Дубая начнёт эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах города-эмирата к 2020 году,  как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Arabian Business.

Полиция подписала меморандум о взаимопонимании с базирующейся в Дубае компанией Acacus Technologies.

Автономные транспортные средства будут введены в эксплуатацию поэтапно, первой фазой станет инсталляция камер и видеоанализатора параметров транспортного потока. Следом появятся функции отслеживания, обнаружения и другие опции автономных транспортных средств. Другие подробности пока не сообщаются.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации