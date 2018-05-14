Австралийский альпинист после перелома шеи покорил семь вершин мира

Австралийский альпинист Стив Плейн установил мировой рекорд, поднявшись на высочайшие пики всех континентов всего за 117 дней, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Australian.

Сообщается, что датчики GPS зарегистрировали пребывание 36-летнего Плейна на высоте 8848 метров на Эвересте в понедельник.

Таким образом, спортсмен побил прошлогодний рекорд польского альпиниста Януша Коханского, который поднялся на семь вершин за 126 дней, пишет издание.

Сообщается, что в 2014 году Плейн получил множественные травмы на пляже в Перте в результате удара волной. Врачи диагностировали у спортсмена переломы шеи и повреждения позвоночных дисков, что, по их прогнозам, могло привести к потере способности ходить.

Преисполненный решимости выздороветь, Плейн поставил перед собой цель подняться с больничной койки и покорить семь самых высоких вершин мира, сообщает издание.

С января этого года Стив Плейн поднялся на вершины гор Винсон в Антарктиде, Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, Пирамиды Карстенса на острове Новая Гвинея, Эльбруса в России и Денали на Аляске.