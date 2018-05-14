Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-18

ЕРЕВАН, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 мая, курс доллара США сократился на 0.76 драмa и составил 485.30 драм. Курс евро вырос на 1.13 драмa и составил 581.24 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.86 драм. Курс британского фунта вырос на 0.62 драмa и составил 659.13 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 54.37 драмa и составила 20663.51 драм. Цена серебра выросла на 2.09 драмa и составила 261.5 драм. Цена платины выросла на 24.25 драмa и составила 14448.15 драм.