Азиатские индексы - 14-05-18

ТОКИО, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 22865.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 1805.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.34% и составил 3174.03 пункта, а HANG SENG вырос на 1.35% и составил 31541.08 пункта.