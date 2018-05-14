Арцахский вопрос – не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу: Э.Шармазанов вице-спикеру парламента Швеции

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 14 мая встретился с делегацией, возглавляемой вице-спикером парламента Швеции Бёрном Сёдером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-спикер НС подчеркнул важность расширения всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, активизации контактов со Швецией. Он обратился к деятельности парламентских групп дружбы и эффективному взаимодействию делегаций на межпарламентских площадках.

Э.Шармазанов, высоко оценив осуждение Геноцида армян шведским парламентом, в вопросе предупреждения подобных преступлений подчеркнул важность всеобщего признания и осуждения геноцидов. Он предложил коллегам обсудить возможность организации в Швеции выставки под девизом “Парламентарии против геноцидов” к 70-летию принятия Генеральной Ассамблеей ООН конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида”.

Вице-спикер НС высказал озабоченность фактом отрицания Турцией более века Геноцида армян и констатировал, что власти этой страны проводят деструктивную политику также в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

“Арцахский вопрос – не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу”, - подчеркнул вице-спикер НС.

В ходе встречи стороны обратились также к другим вопросам, представляющим двусторонний интерес.