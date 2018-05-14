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Схватка антилопы с львицами попала на видео


Посетители Национального парка Крюгер в ЮАР сняли на видео схватку между антилопой гну и двумя львицами. Запись опубликована на YouTube-канале Kruger Sightings, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам автора видео Ханнеса Жубера, он наткнулся на львиц, когда те преследовали парнокопытное. Мужчина решил посмотреть, чем закончится охота.




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