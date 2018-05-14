"Газпром" ведет переговоры с Турцией по маршруту второй ветки "Турецкого потока"

"Газпром" ведет переговоры по маршруту второй ветки "Турецкого потока" на территории Турции, как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.

"Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части... Что касается прохождения магистрального газопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день у нас ведутся соответствующие переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся в стадии переговорного процесса", - сказал он.

Ранее на телефонной конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания в самое ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки газопровода "Турецкий поток" для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, строительство трубопровода идет по графику, укладка его первой нитки завершится в мае.





