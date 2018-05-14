Facebook приостановила работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным пользователей

Социальная сеть Facebook приостановила действие почти 200 приложений на своем сайте в связи с их доступом к большому объему личной информации пользователей. Соответствующее заявление было опубликовано на новостном портале соцсети в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Facebook продолжит проверять все приложения, которые получили доступ к большому объему личной информации [пользователей] до того, как мы изменили нашу политику в 2014 году, чтобы снизить доступ к личным данным, - говорится в публикации. - Процесс расследования идет полным ходом. На сегодняшний день тысячи приложений подверглись проверке, и работа около 200 была приостановлена в ожидании дальнейшего расследования того, как были использованы данные".

Представители соцсети отметили, что если приложения злоупотребляли использованием личной информации, то они будут полностью заблокированы, а люди получат соответствующее уведомление.





