Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с тем, что с честью вышел из создавшейся в стране политической ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с тем, что с честью вышел из создавшейся в стране политической ситуации. Как сообщает корр. Арменпресс, Лукашенко сказал об этом на встрече с премьер-министром Армении в Сочи.

«Вы приняли очень ответственную должность, и я желаю вам успехов», - президент Беларуси. Он отметил, что рад встрече, потому что есть много вопросов, касающихся как региона, так и мира, которые необходимо обсудить.

Никол Пашинян поблагодарил за поздравления и теплые слова. Он отметил, что Армения готова работать для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Никол Пашинян передал удивление в связи с присутствием большого количества белорусских журналистов в Армении, которые приехали, чтобы на месте ознакомиться с внутриполитическими событиями в Армении.

», - сказал Никол Пашинян.