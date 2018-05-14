Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с тем, что с честью вышел из создавшейся в стране политической ситуации
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с тем, что с честью вышел из создавшейся в стране политической ситуации. Как сообщает корр. Арменпресс, Лукашенко сказал об этом на встрече с премьер-министром Армении в Сочи.
«Вы приняли очень ответственную должность, и я желаю вам успехов», - президент Беларуси. Он отметил, что рад встрече, потому что есть много вопросов, касающихся как региона, так и мира, которые необходимо обсудить.
Никол Пашинян поблагодарил за поздравления и теплые слова. Он отметил, что Армения готова работать для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Никол Пашинян передал удивление в связи с присутствием большого количества белорусских журналистов в Армении, которые приехали, чтобы на месте ознакомиться с внутриполитическими событиями в Армении.«Я высоко ценю тот факт, что белорусские журналисты пытались получить необходимую информацию из первых рук. Журналисты из других стран не могут почувствовать и понять то, что понимают белорусские журналисты, поскольку многие годы мы жили в одном государстве», - сказал Никол Пашинян.