Sky: в стычках в секторе Газа погиб 31 палестинец

Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в понедельник стали более 30 палестинцев, свыше тысячи пострадали. Такие уточненные данные приводит телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, около 100 пострадавших получили огнестрельные ранения. В числе убитых - подростки в возрасте 12, 14 и 16 лет, а также 30-летняя женщина, передает Арменпресс.

Массовые выступления в Газе в рамках "Марша возвращения" не прекращаются с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками на границе.

Акции протеста возобновились утром в понедельник в связи с предстоящим в этот день переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в соответствии с решением президента Дональда Трампа от 6 декабря прошлого года.

Вспыхнувшие в понедельник беспорядки уже стали самыми ожесточенными с конца марта. Согласно поступающей информации, в некоторых местах жители анклава попытались разрушить заградительный забор и прорваться на территорию еврейского государства. Протестующие жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и запускают горящих воздушных змеев с целью поджогов на территории еврейского государства, а также воздушные шары с палестинскими флагами.

Военнослужащие в ответ применяют против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и ведут огонь на поражение при попытках прорваться в Израиль. Кроме того, по данным палестинских СМИ, солдаты также используют беспилотники, с которых сбрасывают гранаты с газом и зажигательные бомбы. Утверждается, что несколько таких беспилотников сбиты манифестантами.





