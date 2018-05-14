Эрдоган в Лондоне повторил недружественные заявления об Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в настоящее время находится в Великобритании, выступил с речью в лондонском Chatham House.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкую газету Milliyet, Эрдоган также затронул Армению в своем выступлении под названием «Региональное и глобальное видение Турции», вновь продемонстрировав свою недружественную позицию по отношению к Армении.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает все инициативы по установлению долгосрочного мира и благосостояния на Кавказе и на Ближнем Востоке. «Единственной страной, отсутствующей на этой картине, является Армения. Мы ждем того дня, когда мы увидим разумный подход от руководства Армении», - заявил президент Турции.

Это второе подобное заявление Турции об Армении в последние дни, что еще раз доказывает, что Анкара продолжает говорить с Арменией на языке предварительных условий.

11 мая премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отреагировал на заявление премьер-министра Армении Николя Пашиняна об установлении дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий, но повторил предварительные условия Анкары. Йылдырым заявил о том, что якобы Армении «вражески настроена и имеет территориальные претензии к Турции», что абсолютно не соответствует действительности.